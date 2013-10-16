Відбудеться зустріч Міністра О.Клименка з представниками підприємств ЗЕД
16:24, 16 жовтня 2013Політика
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17 жовтня 2013 року Міністр доходів і зборів України Олександр Клименко проведе зустріч з представниками найбільших суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Під час заходу будуть обговорені питання щодо створення перспективних умов для ведення зовнішньоекономічної діяльності підприємствами, що працюють в Україні.
У рамках зустрічі заплановано вихід до преси.
Захід розпочнеться о 14.00 за адресою: готель InterContinental, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 2а.
З приводу акредитації журналістів звертатися за тел. 272-51-40, 590-27-43 до 12.00 17 жовтня 2013 року.
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