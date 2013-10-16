Відбудеться зустріч Міністра О.Клименка з представниками підприємств ЗЕД

17 жовтня 2013 року Міністр доходів і зборів України Олександр Клименко проведе зустріч з представниками найбільших суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Під час заходу будуть обговорені питання щодо створення перспективних умов для ведення зовнішньоекономічної діяльності підприємствами, що працюють в Україні.

У рамках зустрічі заплановано вихід до преси.

Захід розпочнеться о 14.00 за адресою: готель InterContinental, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 2а.

З приводу акредитації журналістів звертатися за тел. 272-51-40, 590-27-43 до 12.00 17 жовтня 2013 року.