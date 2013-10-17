Янукович: Україна активно працює над підвищенням енергоефективності економіки
Україна активно працює над підвищенням енергоефективності економіки, що необхідно для забезпечення енергетичної незалежності країни.
Про це заявив Президент України Віктор Янукович під час спілкування з представниками ЗМІ в Світлодарську Донецької області, повідомляє пресс-служба глави держави.
Янукович зазначив, що Україна платить найвищу ціну на газ в Європі. «Ми не можемо стільки газу купувати за такою дорогою ціною. Ми будемо робити все, щоб знижувати покупки дорогого газу і шукати газ дешевше, отже, будемо займатися диверсифікацією поставок газу», - сказав Президент, нагадавши, що в 2010 році Україна закупила у Росії 42 млрд кубометрів газу, а в поточному році закупить 18 млрд.
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Глава держави зазначив, що програми енергоефективності, енергозбереження вже дають гарний результат.
Крім того, за його словами, за останні два роки у країні значно збільшені обсяги видобутку власного газу - до 21 млрд кубометрів. «Ми поставили завдання видобувати більше власного газу» , - підкреслив Янукович, висловивши упевненість, що обсяги газовидобутку можуть бути збільшені до 24 млрд кубометрів. «І ми дуже скоро вийдемо на ці обсяги», - сказав Президент.
За його словами, наша держава сьогодні експортує електроенергію, що вигідно економічно, а також продовжує розширювати енергетичну інфраструктуру. «Ми будуємо лінії електропередач, ми будуємо гідроакумулюючі вузли, ми не зупиняємо ні на рік цю роботу», - зазначив Янукович.
Президент нагадав , що Україна підвищує видобуток вугілля і проводить заміщення вугіллям газу, застосовуючи повітряно-вугільні і водно-вугільні суміші. Він також додав, що планується будівництво заводів з виробництва синтетичного газу з вугілля.
У цьому контексті Янукович відзначив важливість модернізації застарілих та будівництва нових шахт.
На переконання глави держави, вжиття таких заходів сприяє зміцненню енергетичної незалежності України.