Янукович: Україна активно працює над підвищенням енергоефективності економіки

Про це заявив Президент України Віктор Янукович під час спілкування з представниками ЗМІ в Світлодарську Донецької області, повідомляє пресс-служба глави держави.

Янукович зазначив, що Україна платить найвищу ціну на газ в Європі. «Ми не можемо стільки газу купувати за такою дорогою ціною. Ми будемо робити все, щоб знижувати покупки дорогого газу і шукати газ дешевше, отже, будемо займатися диверсифікацією поставок газу», - сказав Президент, нагадавши, що в 2010 році Україна закупила у Росії 42 млрд кубометрів газу, а в поточному році закупить 18 млрд.

Читайте також: Перехід на нові умови торгівлі з ЄС відбудеться через рік-півтора - Янукович

Глава держави зазначив, що програми енергоефективності, енергозбереження вже дають гарний результат.

Крім того, за його словами, за останні два роки у країні значно збільшені обсяги видобутку власного газу - до 21 млрд кубометрів. «Ми поставили завдання видобувати більше власного газу» , - підкреслив Янукович, висловивши упевненість, що обсяги газовидобутку можуть бути збільшені до 24 млрд кубометрів. «І ми дуже скоро вийдемо на ці обсяги», - сказав Президент.

За його словами, наша держава сьогодні експортує електроенергію, що вигідно економічно, а також продовжує розширювати енергетичну інфраструктуру. «Ми будуємо лінії електропередач, ми будуємо гідроакумулюючі вузли, ми не зупиняємо ні на рік цю роботу», - зазначив Янукович.

Президент нагадав , що Україна підвищує видобуток вугілля і проводить заміщення вугіллям газу, застосовуючи повітряно-вугільні і водно-вугільні суміші. Він також додав, що планується будівництво заводів з виробництва синтетичного газу з вугілля.

У цьому контексті Янукович відзначив важливість модернізації застарілих та будівництва нових шахт.

На переконання глави держави, вжиття таких заходів сприяє зміцненню енергетичної незалежності України.