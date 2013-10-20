23-й візит. Кокс і Кваснєвський повертаються в Україну

Про це сказано у повідомленні, опублікованому на Facebook Представництва ЄС в Україні.

"Моніторингова місія Європейського парламенту, очолювана Петом Коксом і Олександром Кваснєвським, здійснить свій 23-й робочий візит до України наступного тижня. 21-22 жовтня місія відвідає Київ і Харків і проведе переговори зі своїми основними співрозмовниками", - наголошується у повідомленні.

Як повідомлялося, 15 жовтня мандат наглядової місії Європарламенту Кокса-Кваснєвського був подовжений до середини листопада.

Місія Європарламенту почала роботу в Україні з червня 2012 року.