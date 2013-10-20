23-й візит. Кокс і Кваснєвський повертаються в Україну
12:58, 20 жовтня 2013Політика
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Моніторингова місія Європарламенту в Україні на чолі з Олександром Кваснєвським і Петом Коксом відвідає Україну 21-22 жовтня
Кокс і Кваснєвський приїдуть з 23-м візитом
Про це сказано у повідомленні, опублікованому на Facebook Представництва ЄС в Україні.
"Моніторингова місія Європейського парламенту, очолювана Петом Коксом і Олександром Кваснєвським, здійснить свій 23-й робочий візит до України наступного тижня. 21-22 жовтня місія відвідає Київ і Харків і проведе переговори зі своїми основними співрозмовниками", - наголошується у повідомленні.
Як повідомлялося, 15 жовтня мандат наглядової місії Європарламенту Кокса-Кваснєвського був подовжений до середини листопада.
Місія Європарламенту почала роботу в Україні з червня 2012 року.
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