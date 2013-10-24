Засідання у справі ЄЕСУ переноситься через хворобу судді - адвокати Тимошенко

Засідання Київського районного суду Харкова у справі про порушення в діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України», заплановане на завтра, 25 жовтня, не відбудеться через хворобу головуючого судді Костянтина Садовського.

Інформацію про це кореспондентові УНІАН підтвердив захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко Сергій Власенко.

«Юлія Володимирівна вчора отримала лист офіційний про те, що засідання не буде. У зв’язку з хворобою Садовського засідання переноситься. Про дату та час буде повідомлено пізніше. Цей лист бачила Женя Тимошенко, яка вчора була в Харкові», - сказав він.

Водночас Власенко зазначив, що ані його, ані адвоката Олександра Плахотнюка про скасування засідання не повідомляли.

«Мені та Плахотнюку ніхто не повідомляв. Якби вони не повідомили Юлії Володимирівні, ми би про це нічого не знали», - сказав Власенко.

Як повідомляв УНІАН, засідання суду в справі ЄЕСУ переносяться з квітня 2012 року через відмову Тимошенко бути присутньою на засіданнях.

Довідка УНІАН.У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Тимошенко кримінальну справу.

За інформацією прес-центру СБУ, Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.