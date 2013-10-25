Прагматизм у стосунках тільки посилить дружбу між Україною та РФ - Вілкул

Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул.

"Часи змінюються, але наші стосунки з Російською Федерацією, яка, як і Євросоюз є одним з наших стратегічних партнерів, завжди були, є і будуть хорошими. Ніщо і ніколи не зруйнує нашу спільну історію і наші спільні досягнення. Певні епізоди взаємин пройдуть, але залишиться те, що створювали наші діди і прадіди ", - вважає віце-прем'єр.

За його словами, прагматизм у стосунках України і Росії тільки посилить дружбу між державами.

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"Для цього потрібно перейти на мову конкретних проектів та програм розвитку", - сказав Вілкул під час «прямої лінії» в газеті «Комсомольська правда».

Олександр Вілкул зазначив, що «у України і Росії схожі проблеми. Це зношена інфраструктура, необхідність модернізації базових галузей і диверсифікація економіки, підвищення відкритості та ефективності роботи влади. Шлях їх вирішення - у впровадженні європейських стандартів і технологій, дебюрократизації дозвільних процедур, у створенні спільних проектів з іншими країнами Європейського континенту».