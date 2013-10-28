Засідання «круглого столу» на тему: «Торгівля підакцизною групою товарів – особливий сектор економіки»

29 жовтня 2013 року об 11:00 годині за участі начальника Головного управління Міндоходів у м. Києві Ірини Носачової відбудеться розширене засідання «круглого столу» з імпортерами та виробниками підакцизної продукції на тему: «Торгівля підакцизною групою товарів – особливий сектор економіки». Місце проведення заходу: конференц-зала Головного управління Міндоходів у м. Києві (м. Київ. вул., Шолуденка 33/19) З приводу акредитації журналістів звертатись за тел: 461-77-30, (067) 236-41-16 .

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