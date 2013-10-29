Мірошниченко: Реформи потрібно проводити пояснюючи

Про це сказав в ефірі телеканалу "ТВі" представник Президента України у Верховній Раді Юрій Мірошниченко, пише Телеграф.

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"Рефоми потрібно робити пояснюючи. Для України це теж певний урок. У нас є певні проблеми з роз'ясненнями тих інновацій або тих пропозицій, які робить уряд України у сфері реформування економіки, соціальної сфери. Ми згадуємо і податкову реформу, яка досить суперечливо була сприйнята суспільством , хоча знайшла в собі позитивний зміст. І багато інших", - сказав політик.

І сьогодні, за словами Ю. Мірошниченка, було б необ'єктивним заперечувати необхідність грунтовнішої роботи з роз'яснення тих новацій, які мають на меті покращити якість життя людей, зробити їх європейськими. У той же час, зазначив він, реформи передбачають складний перехідний етап, коли люди повинні розуміти, що щось буде мінятися і їм належить підлаштовуватися під нові умови.