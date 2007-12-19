Екс-міністр освіти Ніколаєнко передав Вакарчуку 5 порад

Екс-міністр освіти і науки України Станіслав НІКОЛАЄНКО передав своєму наступнику Івану ВАКАРЧУКУ п’ять професійних порад.

Як передає кореспондент УНІАН, свої поради наступнику С.НІКОЛАЄНКО повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві, на якій він звітував про роботу Міносвіти з 4 лютого 2005 р. по грудень 2007 року.

Зокрема, С.НІКОЛАЄНКО зазначив, що своєму наступникові хотів би порадити і побажати, насамперед, “робити все можливе і неможливе для того, щоб держава не погіршила свого ставлення до освіти та науки”.

Друге побажання, за його словами, це зробити те, чого він не встиг, "але це вже записано в рішенні колегії". Зокрема, йдеться про проблему відбору якісного змісту освіти. “Це те, що ми пишемо в підручниках. Щоб ми не перевантажували своїх дітей, а давали саме те, з чого формується розум”, - додав С.НІКОЛАЄНКО.

За його словами, наступна порада стосується того, що необхідно звернути увагу на природничо-математичну освіту. “Математика потрібна і гуманітарію, і технарю, і іншим. Це логіка. Це добре організований розум”, - додав він.

Четверта порада С.НІКОЛАЄНКА звучить так: сконцентруватися на питаннях виховної роботи, ініціювати передачу цієї функції від Міністерства молоді та спорту Міністерству освіти і науки.

П’ята професійна порада, за його словами, стосується кадрів у міністерстві. “Я порадив би йому не рубати з плеча. Дуже обережно ставитися до тих кадрів, які сьогодні є”, - сказав С.НІКОЛАЄНКО.