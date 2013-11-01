Регіонали вирішать долю Тимошенко на зборах фракції 4 листопада

Про це сказала в інтерв'ю УНІАН народний депутат від Партії регіонів Ганна Герман.

За її словами, “ми зараз вивчаємо це питання, у фракції ідуть досить гострі дискусії, але ми дуже прагнемо компромісу, бо для нас питання підписання Угоди про асоціацію з ЄС є стратегічно важливою ціллю”.

“Ми будемо намагатися шукати компроміс, хоча дуже різні зараз думки, і яка з них візьме гору - сказати поки що тяжко”, - наголосила Герман.

Вона повідомила, що в понеділок, 4 листопада, відбудеться засідання фракції з приводу вирішення питання лікування Тимошенко за кордоном. За її словами, “нам призначили таку підсумкову розмову з цього приводу на понеділок на ранок, ми зберемося і приймемо остаточне рішення”. Герман зазначила, що налаштована оптимістично і вірить, що “компроміс буде знайдено», і що «ми з цієї складної ситуації гідно вийдемо з користю для України”.

На уточнююче запитання, чи може фракція ПР підтримати законопроект народного депутата Анжеліки Лабунської, в якому передбачено, що суд, приймаючи рішення про лікування за кордоном засудженого, зобов'язаний одночасно прийняти рішення про звільнення такої особи від покарання за хворобою, Герман сказала: “Я думаю, що цього ми підтримати не можемо”.

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За її прогнозом, “найбільше, що ми можемо в цій ситуації, якщо вдасться переконати фракцію, це зробити перерву (у відбуванні терміну покарання - УНІАН) для лікування”.

“Я думаю, що це було б дуже справедливо з огляду на те, що ми навіть не маємо заяви самої Юлії Тимошенко з її проханням відпустити її на лікування. Фактично ми йдемо на дуже великі поступки, на дуже велике сприяння в ім'я основної мети - в ім'я євроінтеграційного вибору України. Але я маю дуже великі сумніви, що ми могли б говорити про якісь інші варіанти, окрім перерви на лікування. Я думаю, що з того треба починати, а далі, Бог дасть, якось воно буде, якось воно складеться. Перший крок, можливо, вдасться зробити, як Бог буде милостивий до нас”, - сказала Герман.

При цьому вона зазначила, що, виходячи з настроїв у фракції Партії регіонів, може “спрогнозувати з великою натяжкою, що ми, можливо, можемо знайти компроміс на такий варіант, але я не бачу інших варіантів, я не бачу настроїв у фракції, які би могли говорити про імовірність інших варіантів”.

Як повідомляв УНІАН, спостерігачі від Європейського парламенту Олександр Квасневский і Пет Кокс 31 жовтня заявили, що вважають законопроект народного депутата Анжеліки Лабунської (позафракційна) найбільш оптимальним для досягнення консенсусу в питанні лікування засуджених за кордоном.

"Наша місія вивчила всі законопроекти щодо лікування засуджених осіб за кордоном. Ми дійшли висновку, що законопроект Лабунської являє собою найкращу основу, на якій слід створювати та шукати необхідний консенсус між проурядовими та опозиційними партіями", - сказано в заяві спостерігачів.

22 жовтня Лабунська внесла до Верховної Ради законопроект про можливість лікування засуджених за кордоном у разі, якщо за рік безперервного стаціонарного лікування в лікарні за межами установи пенітенціарної системи ув'язнений не досяг повного лікування. Згідно з цим же документом вона пропонує, щоб суд одночасно ухвалив рішення про звільнення такої особи від покарання через хворобу. Лабунська пропонує внести поправки до Кримінального кодексу України, які передбачають: "У разі неможливості отримання належного лікування і медичної допомоги в пенітенціарних закладах і установах охорони здоров'я України, особи, засуджені до позбавлення волі, мають право на лікування за кордоном».

Рішення про лікування за кордоном особи, засудженої до позбавлення волі, приймає суд, за умови, що така особа впродовж не менш ніж 365 днів безперервно проходила стаціонарне лікування в установі охорони здоров'я України за межами пенітенціарних закладів, і таке лікування не привело до повного одужання такої особи.

"Приймаючи рішення про лікування за кордоном особи, засудженої до позбавлення волі, суд зобов'язаний одночасно прийняти рішення про звільнення такої особи від покарання за хворобою", - йдеться в законопроекті.