Коаліцію офіційно зареєстрували у Верховній Раді

У Верховній Раді офіційно оголошено про сформування коаліції депутатських фракцій «Наша Україна», Соціалістичної партії України та Блоку Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосив головуючий на засіданні парламенту член Тимчасовї президії ВР Адам МАРТИНЮК. Він зазначив, що інформація про сформування та реєстрацію коаліції депутатських фракцій оголошується відповідно до ст. 83 Конституції України та ст.ст. 61, 62 та 63 Регламенту Верховної Ради України.

До парламентської коаліції увійшло 239 народних депутатів України, які є членами фракцій «Наша Україна», БЮТ та СПУ.

А.МАРТИНЮК зачитав список поіменно всіх народних депутатів, які увійшли до коаліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Верховній Раді було офіційно оголошено про сформування коаліції депутатських фракцій «Наша Україна», Соціалістичної партії України та Блоку Юлії Тимошенко.