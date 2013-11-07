У кулуари Верховної Ради прийшла донька Тимошенко
У кулуари Верховної Ради прийшла донька екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Євгенія.
Як передає кореспондент УНІАН, Євгенія спілкується з народними депутатами з фракції “Батьківщина”.
У даний час у парламенті відбувається зустріч голови Верховної Ради України Володимира Рибака з представниками місії Європарламенту Петом Коксом й Олександром Квасневським.
Донька Тимошенко відмовляється давати коментарі журналістам щодо причин її відвідування парламенту.
Як повідомляв УНІАН, на 16.00 у ВР був запланований розгляд законопроектів щодо надання засудженим особами можливості лікуватися за кордоном. Станом на 17.00 засідання ВР не розпочалося через зустріч голови ВР Володимира Рибака з керівниками моніторингової місії Європарламенту в Україні Олександром Квасьнєвським та Петом Коксом.