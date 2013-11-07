Російські військові залишать кримський комплекс НИТКА

Військові РФ покинуть унікальний злітно-посадковий комплекс в Криму (с. Новофедорівка, Сакський район) вже наступного літа. Надалі тренувати своїх пілотів росіяни мають намір на споруджуваному в Єйську (Краснодарський край) симуляторі палуби авіаносця.

Міноборони України підтвердило, що має намір здавати надалі НИТКУ в оренду Індії або Китаю. КНР особливо зацікавлена в українському комплексі, оскільки китайський флот і морська авіація точно скопійовані з російських, крім того, китайці намагаються побудувати аналог НИТКИ у себе на батьківщині.

Втім, деякі експерти висувають думки, що об'єкт в Криму можуть просто закрити, порізати на метал, а цінне обладнання продати за кордон.

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"Ми підтримуємо НИТКУ в робочому стані, і як і раніше готові приймати літаки, - розповіло джерело "Комсомольської правди" на полігоні. - Ніхто зі зварювальним різаком тут не бігає. Навряд чи такий складний комплекс закриють. Уявіть, коли його будували, на узбережжі довелося звести причал і окремий бетонний завод. НИТКА це не просто смуга з паровою катапультою для літака, тут під землею цілий комплекс. Якщо сказати простіше, уявіть, авіаносець радянського зразка, який просто зарили в землю".

Довідка. НИТКА - наземний випробувальний (испытательный) тренувальний комплекс авіаційний. Габарити злітно-посадкової смуги еквівалентні габаритам російського важкого авіаносного крейсера "Адмірал флоту Радянського Союзу Кузнєцов", який базується в Мурманську.