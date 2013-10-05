Росія переозброює Чорноморський флот в обхід угод із Україною – ЗМІ

Москва по-своєму вирішує питання модернізації Чорноморського флоту, не звертаючи уваги на позицію Києва і порушуючи базові українсько-російські угоди по військово-морську базу Росії, в т.ч. і принцип "тип на тип, клас на клас", повідомляє DT.UA.

Так, в середині лютого 2013 року десантним кораблем "Азов", в порушення законів і процедур, з Новоросійська до Севастополя був доставлений БТР-82АМ, новітня модифікація базового для ЗС Росії бронетранспортера БТР-80. По прибуттю в Україну нова техніка провела близько тижня на борту десантного корабля і лише 20 лютого, за кілька годин до відвідин військового містечка морських піхотинців в бухті Козача новим міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, була доставлена в розташування 810-ї бригади морпіхів ЧФ.

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На офіційному рівні факт незаконного ввезення бронетехніки на територію України командування ЧФ РФ визнало лише в квітні. Через флотську прес-службу було заявлено про те, що "новий бронетранспортер БТР-82АМ, який повинен замінити БТР-80, що стоїть на озброєнні російської армії, проходить випробування на полігоні морської піхоти у Севастополі", і що "головна відмінність нової моделі БТР-82АМ від попередника - це автоматична артилерійська установка калібру 30 мм, що значно підсилило вогневу міць машини".

Як підкреслює газета, в планах російських військових на найближчі роки значиться надходження саме цього типу військової техніки на озброєння підрозділів морської піхоти ЧФ РФ, що базуються в Україні.

Ще одним прикладом порушення двосторонніх угод щодо ЧФ Росії стало незаконне введення в Україну нового судна Чорноморського флоту. Наприкінці квітня з Новоросійська до Севастополя прийшов рейдовий буксир нового покоління РБ-389. Офіційно заявлена мета - прибуття на ремонт. Однак, простоявши нетривалий час біля причалу, нова техніка допоміжного флоту ЧФ взялася за роботу, активно включившись у буксирування російських бойових кораблів і суден в акваторії Севастополя.

Вже 7 травня РБ-389 був задіяний для перешвартуванння корабельного складу в парадний стрій в рамках підготовки до святкування 230-ї річниці з дня заснування ЧФ. Згодом з'ясувалося, що операцію з перегону нового плавзасобу на головну базу Чорноморського флоту в обхід базових угод по ЧФ РФ російська сторона готувала завчасно: ще в Новоросійську на кормі буксира було віддруковано напис "Севастополь" як порт приписки. Тепер порушник кордону входить до складу загону суден забезпечення допоміжного флоту ЧФ і залишати українські територіальні води не має наміру.

«11 вересня Москва постаралася, без всякого на те дозволу, непомітно провести через морські ворота України черговий караван суден Чорноморського флоту. В цей день рятувальний буксир "Шахтар" поспішив завести на буксирі в Севастопольську військово-морську базу ще два допоміжні плавзасоби ЧФ - рятувальний буксир СБ-4 і водолазне судно ВМ-86. Обидва судна приписані до Новоросійська. Але тут Київ обурився і зажадав від незаконного каравану покинути українські територіальні води і чекати розв'язки ситуації за межами морських кордонів України. Лише після узгодження проблемного питання зовнішньополітичними відомствами двох держав, 14 вересня рятувальний буксир СБ-4 і водолазне судно ВМ-86, вже на законних підставах, зайшли в Севастополь на ремонт. Але після історії з буксиром РБ-389 не виключено, що РБ-4 і ВМ-86 залишаться на постійній прописці в севастопольських бухтах», - повідомляє ZN.UA.

Джерело: http://zn.ua/UKRAINE/rossiya-perevooruzhaet-chernomorskiy-flot-v-obhod-soglasheniy-s-ukrainoy-130296_.html