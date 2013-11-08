Екс-міністр пропонує відправити Тимошенко лікуватися, а потім думати над законом

Про це він сказав в ефірі Шустер Live, пише Українська правда.

"Нашим шановним депутатам сьогодні потрібно прийняти закон, який би дозволяв виїзд на лікування. Але є дві важливі умови", - заявив Огризко.

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"Перше. Там не може бути дурниць на предмет того, що український парламент змушує якусь країну виконувати якісь дії. Такого не буває. Міжнародне право такого не передбачає", - сказав він, маючи на увазі, що не можна зобов'язувати Німеччину брати на себе відповідальність.

"Друге. Там має бути одна, але дуже важлива стаття. Для себе я сформулював її таким чином: питання про умови та порядок звільнення від юридичної і політичної відповідальності засуджених осіб, які перебувають на лікуванні закордоном, буде врегульовано Верховною Радою протягом 6 місяців з моменту набрання чинності даним законом", - додав екс-міністр

"Це означає, що всі сторони конфлікту можуть сказати: "Ми не перемогли, але ми й не програли", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада Місія Європейського парламенту в складі Пета Кокса й Олександра Квасневського приїхала в Україну у 25-й раз, щоб спробувати знайти вирішення справи Юлії Тимошенко.

8 листопада, у Верховній Раді за участю Кокса і Квасневського продовжувалися консультації керівництва парламенту й керівників фракцій.

Напередодні, 7 листопада, опозиція запропонувала проголосувати пакетом закони, необхідні для підписання Угоди про асоціацію України з ЄС, – закон про можливість лікування екс-прем`єра Юлії Тимошенко за кордоном, закон про прокуратуру й зміни до виборчого законодавства.

Проте сьогодні лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив УНІАН, що лише після напрацювання матеріалів робочою групою, яку створено Комітетом Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, фракція Партії регіонів визначиться щодо голосування з приводу лікування Тимошенко за кордоном.

Єфремов стверджує, що опозиція не готова голосувати за закон про прокуратуру, виборче законодавство, а вимагає голосувати в першу чергу «за звільнення Тимошенко». «Вони вимагають, щоб ми перші проголосували за звільнення Тимошенко, а я говорю - дайте документ який-небудь, який відповідає законодавству та Конституції», - сказав Єфремов.