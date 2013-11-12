Азаров запевняє, що влада робить все для відновлення "нормальних відносин" з РФ

14:11, 12 листопада 2013
Політика
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Президент України і уряд сьогодні роблять усе можливе для відновлення нормальних торгово-економічних відносин із Російською Федерацією

азаров

Президент України і уряд сьогодні роблять усе можливе для відновлення нормальних торгово-економічних відносин із Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив у ході зустрічі з представниками всеукраїнських громадських об'єднань інвалідів.

«Ми зараз робимо все, і Президент, і уряд, робимо все від нас залежне, щоб торгово-економічні відносини нормально відновити», - сказав Азаров.

Він зазначив, що Росія є найбільшим торговим партнером України, і на її частку припадає близько 30% товарообороту.

Він підкреслив, що для України «дуже чутливі» складнощі, які виникають у торгівлі з Росією.

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«Для нас це дуже чутливо. Це не просто збереження робочих місць, це саме пошук тих ресурсів, які необхідні для розвитку», - сказав Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада Український союз промисловців і підприємців та Федерація профспілок України звернулися до Президента України Віктора Януковича з проханням провести з представниками цих організацій термінову зустріч для обговорення питання погіршення торгових відносин із Росією.

8 листопада промисловці України в ході зустрічі з прем'єр-міністром Азаровим звернулися до уряду з проханням активізувати торгові переговори з Російською Федерацією для недопущення падіння виробництва й скорочення робочих місць внаслідок обмеження поставок української продукції до Росії.

Як зазначив Азаров, із початку цього року товарооборот між Україною та Росією скоротився майже на чверть. «І Президент, і уряд роблять усе можливе, щоб виправити ситуацію», - підкреслив прем'єр.

Росія з наближенням термінів очікуваного підписання Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом (29 листопада) почала запроваджувати різного роду обмеження на імпорт продукції з України. Зокрема, обмеження торкнулися імпорту кондитерської, м'ясомолочної продукції, металопродукції, машинобудування. Також на митниці виникають затримки під час ввезення товарів із України на територію Росії через посилений митний контроль із боку РФ.

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