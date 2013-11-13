Кваснєвський встановив Раді новий дедлайн на 19 листопада

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Верховній Раді.

Кваснєвський додав, що сьогодні він та його колега Пет Кокс зустрічалися з керівниками парламентських фракцій та головою Верховної Ради Володимиром Рибаком.

“Ми розуміємо, що сьогодні не було, можливо, прийнято ті закони, які потрібні для підписання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом у Вільнюсі наприкінці цього місяця”, - сказав він.

За словами Кваснєвського, вони із Коксом “зрозуміли також, що працює робоча група, яка має підготувати закон про лікування за кордоном, який допоможе вирішити питання лікування пані Тимошенко”.

Він висловив сподівання, що найближчими днями, до наступного пленарного тижня у ВР, який ропочнеться у вівторок, 19 листопада, буде вирішено всі необхідні питання для того, щоб “19-го було вже остаточне рішення парламенту”.

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“19-те - це вже останній момент, в який можна все, що потрібно, зробити. І ми очікуємо, як місія, що вийде так, як ми сьогодні говорили з нашими партнерами. Розуміємо, що все це політично дуже складно, і сподіваємося, що знайдеться достатньо доброї волі, щоб знайти консенсус”, - сказав Кваснєвський.

Він висловив сподівання, що 19 листопада будуть ухвалені всі необхідні для євроінтеграції закони.