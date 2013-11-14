Росія робить велику помилку, тиснучи на горду Україну - Кваснєвський

Представник місії Європарламенту Олександр Кваснєвський вважає, що Росія робить великі помилки, здійснюючи економічний тиск на Україну напередодні Вільнюського саміту.

Про це він сказав в інтерв’ю кореспонденту УНІАН у Брюсселі.

«Вважаю, що Росія останнім часом робить помилки – та блокада, яку вона проводить проти українського експорту, має у наслідку багато негативних думок серед українців. Навіть серед тих, хто гарно ставиться до Росії і говорить російською мовою», - зазначив Кваснєвський.

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«Жоден народ - а українці є гордим народом! – не любить, коли його принижують. А ті економічні блокади і таке ставлення до українців б'є по українській національній гордості. Тому вважаю, що Російська Федерація робить тут помилку», - підкреслив Кваснєвський.

Водночас він відзначив, що не дивується багатьом речам, які відбуваються, оскільки мова йде про геополітичну битву, в якій вирішується майбутнє цілої Європи, України та Росії.

«Немає також сумніву, що мова йде і про геополітичну битву, в якій вирішується майбутнє цілої Європи, України, ЄС та Росії. Тому багатьом речам, які відбуваються, я не дивуюсь. Це все пов'язано з великим значенням того, що нас очікує у Вільнюсі», - підкреслив Кваснєвський.

Докладніше читайте в ексклюзивному інтерв'ю Олександра Кваснєвського агентству УНІАН