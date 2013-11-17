Ющенко: Питання Тимошенко потрібно вирішувати після саміту у Вільнюсі

Колишній президент України Віктор Ющенко вважає, що до євроінтеграційних законів та долі Юлії Тимошенко потрібно повернутися після вільнюського саміту.

«Альфа - є успішне завершення Україно-Європейського діалогу 29 листопада. І в цьому контексті далі можуть вирішуватися і питання правосуддя, і реформа виборча, і реформа конституції, і вирішення проблеми Тимошенко. І ще десяток, десяток питань, які безумовно ввійдуть в дорожню карту після 29 листопада», - сказав Ющенко в інтерв'ю "5 каналу" в неділю.

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Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС попередньо планують підписати Угоду про асоціацію на саміті "Східного партнерства", який відбудеться в литовському Вільнюсі 28-29 листопада.

Голова Представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський, відповідаючи на запитання ВВС Україна, чи можливе підписання угоди без вирішення питання Юлії Тимошенко, сказав: "Він є вирішальним. Тому що він визначає ступінь довіри між партнерами. Українська сторона заявляла, що закон буде прийнятий до Вільнюського саміту і що вся ця проблема буде вирішена. тобто, це не умова, яку ми висунули в односторонньому порядку".