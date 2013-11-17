Ющенко: Питання Тимошенко потрібно вирішувати після саміту у Вільнюсі
Колишній президент України Віктор Ющенко вважає, що до євроінтеграційних законів та долі Юлії Тимошенко потрібно повернутися після вільнюського саміту
Колишній президент України Віктор Ющенко вважає, що до євроінтеграційних законів та долі Юлії Тимошенко потрібно повернутися після вільнюського саміту.
«Альфа - є успішне завершення Україно-Європейського діалогу 29 листопада. І в цьому контексті далі можуть вирішуватися і питання правосуддя, і реформа виборча, і реформа конституції, і вирішення проблеми Тимошенко. І ще десяток, десяток питань, які безумовно ввійдуть в дорожню карту після 29 листопада», - сказав Ющенко в інтерв'ю "5 каналу" в неділю.
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Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС попередньо планують підписати Угоду про асоціацію на саміті "Східного партнерства", який відбудеться в литовському Вільнюсі 28-29 листопада.
Голова Представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський, відповідаючи на запитання ВВС Україна, чи можливе підписання угоди без вирішення питання Юлії Тимошенко, сказав: "Він є вирішальним. Тому що він визначає ступінь довіри між партнерами. Українська сторона заявляла, що закон буде прийнятий до Вільнюського саміту і що вся ця проблема буде вирішена. тобто, це не умова, яку ми висунули в односторонньому порядку".