У ПР очікують сьогодні прогресу в питанні лікування ув'язнених за кордоном

Зокрема, на порядку денному засідання Ради у вівторок значаться чотири законопроекти, які стосуються Тимошенко - подані народними депутатами Анжелікою Лабунською, Сергієм Міщенком, Володимиром Купчаком (всі - позафракційні) і головами трьох опозиційних фракцій, повідомляє Комерсант-Україна.

Два нові документи - "Про засади гуманізму при виконанні окремих видів покарань" авторства представників опозиції і "Про звільнення Юлії Тимошенко від подальшого відбування покарання" народного депутата Олега Ляшка (позафракційний) - у понеділок планує розглянути профільний парламентський комітет. За словами Володимира Рибака, опозиція і парламентська більшість не домовилися щодо жодного з шести законопроектів. "Що стосується лікування, то в даний час я не бачу розуміння, що такий закон може бути прийнятий Верховною радою. Поки тривають складні переговори", - констатував спікер.

На тему: ЄС може вирішити долю асоціації з Україною в останній момент - ЗМІ

Слід зазначити, що минулого тижня Патрік Кокс і Олександр Кваснєвський встановили Верховній Раді крайній термін прийняття законопроектів, необхідних для підписання угоди про асоціацію з ЄС. "19 листопада - це останній день, коли можна зробити все, що необхідно" , - заявив Олександр Кваснєвський. Перед цим народні депутати не прийняли відповідні документи на позачерговому засіданні парламенту.

Нагадаємо, Володимир Рибак у суботу заявив, що всі законопроекти , які стосуються лікування ув'язнених за кордоном, планують розглянути на цьому тижні. "Я готовий винести їх на розгляд і на голосування, і думаю, що іншого часу, крім цього тижня, у нас більше немає", - процитувала спікера прес-служба парламенту.

У той же час, в Партії регіонів не виключили, що в понеділок в питанні лікування ув'язнених "депутати суттєво просунуться вперед".

"Опозиція врахувала наші пропозиції, тому останній варіант законопроекту, який обговорювали, більш прийнятний для нас. Ми продовжимо наполягати на тому, що ув'язнений повинен відшкодувати збитки державі, а також що рішення суду про його виїзд за кордон можна оскаржити, тому якщо опозиція різко не змінить концепцію, ми можемо прийняти спільне рішення", - заявив народний депутат Володимир Олійник (Партія регіонів). Він зазначив, що законопроекти про прокуратуру та про вибори перенесені на четвер через велику кількість поправок. "Тільки до закону про прокуратуру їх подано більше 500" , - підкреслив нардеп.