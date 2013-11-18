Євродепутат Саріуш-Вольський заздрить "щедрості" ЄС до України

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це сьогодні в ефірі Польського радіо заявив депутат Європарламенту, спеціальний уповноважений Польщі з питань євроінтеграції у 1991-1996 роках Яцек Саріуш-Вольський.

"Як учасник переговорів про асоціацію Польщі з ЄС я заздрю такій багатій та щедрій пропозиції, яка зараз лежить на столі. Це великий шанс для України, яка у випадку її використання одного дня, без сумніву, стала би членом Європейського Союзу", - сказав він.

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За словами євродепутата, європейська інтеграція України стала би реальністю лише у випадку, якби влада фактично й однозначно вирішила інтегруватися із західним світом.

"Давайте пам'ятати, що асоціація України з ЄС - це більше, ніж половина на шляху до членства", - сказав Саріуш-Вольський.

За його словами, європейську інтеграцію підтримують 45% жителів України, тоді як вступ до Митного союзу - 15%.

Як відомо, Польща, яка підписала Угоду про асоціацію з Євросоюзом у 1992 році, вступила у ЄС у 2004 році.