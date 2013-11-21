Політолог: Україна відмовилася від Асоціації з ЄС через бухгалтерський підхід

Таку думку в коментарі УНІАН висловив політолог Вадим Карасьов.

За словами Карасьова, що розпорядження Кабміну пов’язане з тим, що є побоювання у влади, що після підписання угоди Україна може стикнутись із повномасштабною економічною торговельною війною з Росією з подальшим витісненням українських виробників з російських ринків, що призведе до скорочення робочих місць, промислового спаду і погіршення економічної ситуації.

“Тобто, сьогодні йти на повномасштабну економічну та дипломатичну війну з Росією українська влада не хоче, не готова і не бачить в цьому сенсу. Тим більше, не бачить сенсу в тому, щоб такою ціною підписувати угоду, оскільки вигоди і бонуси від Зони вільної торгівлі з ЄС стануть очевидними і відчутними тільки через 3-4 роки. Ось вам основний формальний привід для того, щоб на сьогодні фактично призупинити підписання угоди, хоча це не означає призупинення процесу торговельно-економічного і політичного зближення з ЄС”, - сказав Карасьов.

За його словами, є ще більш глибинні причини, а саме те, що суспільство сьогодні по-різному ставиться до процесів торговельно-економічної інтеграції України: одні підтримують євроінтеграцію, інші – вступ до Митного союзу.

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Як сказав експерт, свого часу, зокрема, в Польщі та Литві розуміли, що процес євроінтеграції – це складний проект, який не має абсолютних і однозначних вигід і супроводжується певними втратами, особливо в короткострокових перспектив, але погодились на цей шлях, бо не розглядали проблему інтеграції з точки зору бухгалтерських калькуляцій. “Там була національна консолідація, консенсус суспільства і влади щодо європейського вибору, тому інтеграцію не розглядали лише з точки зору бухгалтерських підрахунків, а як довготривалу перспективу всебічного осучаснення, модернізації країни».

На переконання Карасьова, «в Україні сьогодні немає підстав для цього. Країна розколота. Майже половина хоче до ЄС, і трохи менше - до Митного союзу. Де місце країни, теж сьогодні немає консенсусу – чи з Росією, чи з ЄС, тому Зону вільної торгівлі та Угоду про асоціацію звели тільки до бухгалтерських розрахунків... Тому що вони не хочуть за деревами втрат російських ринків бачити ліс європейської перспективи».

Він вважає, що «ми просто не готові як суспільствіо і як країна до того, щоб свідомо, з точки зору довготривалої перспективи, з точки зору отримання свого місця у європейській сім”ї народів до такої інтеграції. І, відповідно, коли втрати стали достатньо відчутними, бо Росія фактично почала діяти, тоді бухгалтерський підхід спрацював проти європейської інтеграції на користь того, щоб призупинити підписання Угоди про асоціацію і відкласти її до кращих часів. А от питання, чи будуть вони кращими”.

Карасьов зазначив, що заява Президента України Віктора Януковича з приводу того, що альтернативи євроінтеграції немає, не йде у розріз з розпорядженням Кабміну.

“Ніхто ж не сказав, що ми проти євроінтеграції. Ми просто її будемо продовжувати і далі думати: тут вигідно, а тут невигідно. Далі будемо продовжувати по-бухгалтерському підходити до геополітичного вибору України до тих пір, поки ми не дозріємо до іншого погляду на інтеграцію – політичного, з точки зору довготривалих, національних інтересів”, - сказав він.

Карасьо припустив, що на саміті у Вільнюсі не варто чогось очікувати, оскільки рішення по Україні може бути відкладено на певний термін.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів сьогодні, 21 листопада, ухвалив рішення припинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомній енергії та їхніми державами-членами.