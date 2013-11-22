Яценюк на Майдані: Україну остаточно поділили на дві частини

02:15, 22 листопада 2013
Політика
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Лідер “Батьківщини” Арсеній Яценюк заявив, що непідписанням Угоди про асоціацію України з ЄС Президент Віктор Янукович остаточно поділив Україну на дві частини.

Яценюк

Про це він заявив журналістам на Майдані Незалежності, під час акції протесту проти відмови української влади від підписання Угоди про асоціацію з ЄС, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

“Президентські вибори вже розпочалися. Непідписанням Угоди президент Янукович остаточно поділив Україну на дві частини”, - наголосив політик.

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Відповідаючи на запитання стосовно заяви представника президента, що той збирається їхати на Вільнюський саміт, Арсеній Яценюк сказав: “Може, він і збирається, але його там ніхто не чекає”.

“Ми дуже цінуємо підтримку наших європейських і американських партнерів. Але, думаю, що й вони дадуть таку відповідь, яку я зараз скажу: тільки народ України здатний собі допомогти”, - підкреслив він.

За його словами, зараз зроблено “перший крок”: “Люди самоорганізувалися. Це не робила жодна політична сила, жодна партія. Другий крок – це велика акція, яку ми анонсували на 24 листопада. Якщо на Майдан вийде не тисяча, не десять, а сто тисяч - це є реальним проявом волі народу України до європейської інтеграції”.

“Третій крок – це єдність. Єдність народу і опозиції для перемоги 2015 року. Зрозуміло, що цей президент і цей уряд не підпишуть Угоду з ЄС.  Це зробить новий президент, новий уряд і новий парламент. І за це треба боротися”, - наголосив  Арсеній Яценюк.

Яценюк також повідомив, що громадські активісти пішли до Адміністрації Президента на вулицю Банкову, аби залишити там стрічки з символікою України та ЄС. Проте, за його словами, активістів та політиків “зустрів “Беркут”:  “До самої Банкової ми не дійшли. Але весь “Беркут” тепер у стрічках, державних прапорах і прапорах ЄС”.

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