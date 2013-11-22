Яценюк на Майдані: Україну остаточно поділили на дві частини

Про це він заявив журналістам на Майдані Незалежності, під час акції протесту проти відмови української влади від підписання Угоди про асоціацію з ЄС, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

“Президентські вибори вже розпочалися. Непідписанням Угоди президент Янукович остаточно поділив Україну на дві частини”, - наголосив політик.

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Відповідаючи на запитання стосовно заяви представника президента, що той збирається їхати на Вільнюський саміт, Арсеній Яценюк сказав: “Може, він і збирається, але його там ніхто не чекає”.

“Ми дуже цінуємо підтримку наших європейських і американських партнерів. Але, думаю, що й вони дадуть таку відповідь, яку я зараз скажу: тільки народ України здатний собі допомогти”, - підкреслив він.

За його словами, зараз зроблено “перший крок”: “Люди самоорганізувалися. Це не робила жодна політична сила, жодна партія. Другий крок – це велика акція, яку ми анонсували на 24 листопада. Якщо на Майдан вийде не тисяча, не десять, а сто тисяч - це є реальним проявом волі народу України до європейської інтеграції”.

“Третій крок – це єдність. Єдність народу і опозиції для перемоги 2015 року. Зрозуміло, що цей президент і цей уряд не підпишуть Угоду з ЄС. Це зробить новий президент, новий уряд і новий парламент. І за це треба боротися”, - наголосив Арсеній Яценюк.

Яценюк також повідомив, що громадські активісти пішли до Адміністрації Президента на вулицю Банкову, аби залишити там стрічки з символікою України та ЄС. Проте, за його словами, активістів та політиків “зустрів “Беркут”: “До самої Банкової ми не дійшли. Але весь “Беркут” тепер у стрічках, державних прапорах і прапорах ЄС”.