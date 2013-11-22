Азаров заявив про готовність піти у відставку

Про це він заявив в ефірі програми «Шустер live» на телеканалі «Інтер», коментуючи заяву депутата Давида Жванії про те, що прем'єр-міністр і віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко повинні нести особисту відповідальність за зрив євроінтеграції України і піти у відставку.

«Що там Жванія може говорити, скажіть, будь-ласка? Він що, вариться в гущі цих проблем? Він може тільки молоти язиком. Якщо я сказав хоч одне слово неправди, хай мене завтра відправляють у відставку», - сказав Азаров.

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Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабмін ухвалив рішення припинити процес підготовки до підсання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

22 листопада народний депутат від фракції Партії регіонів Давид Жванія заявив, що Микола Азаров і Юрій Бойко повинні понести особисту відповідальність за зрив євроінтеграції України і піти у відставку. Про це Жванія заявив в інтерв'ю BBC.

“Я вважаю, що це – урядовий заколот. Обличчя цього заколоту – це прем’єр-міністр Азаров і віце-прем’єр-міністр Бойко. Це – дві людини, які весь час просували, в першу чергу, російські принципи. Не йдеться про домовленості, про якусь торгівлю. Це – абсолютно проросійський вектор, який працював в уряді України.

Про віце-прем’єра Бойка не перший рік відомо, що він є проросійським політиком. Він був проросійським міністром енергетики, він був і залишається проросійським віце-прем’єром”, - сказав парламентарій.

За його словами, ці дві людини скоїли урядовий заколот. “В момент, коли президент перебуває в Австрії і пишається, що парламент проголосував за один з євроінтеграційних законів, давати офіційне повідомлення, що вектор змінюється! Ця заява – безглузда… Я думаю, що він має зробити висновки, і відставка уряду має бути не ініціативою опозиції, а рішенням президента України”, - сказав Жванія.