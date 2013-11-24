У Києві відбувся мітинг за "відкладену" євроінтеграцію (фото)

Про це УНІАН повідомили у прес -службі Партії Регіонів

Мітинг організували Український союз промисловців і підприємців, Федерація профспілок України, Транспортний і Зерновий союзи з метою висловити свою підтримку діям уряду напередодні вільнюського саміту.

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«Сьогодні на Михайлівській площі зібралися люди, які, по суті, тримають нашу країну на своїх плечах - працюють, платять податки, лікують, вчать наших дітей» , - зазначив, відкриваючи мітинг, президент УСПП Анатолій Кінах. «Для України важливо жорстко захищати свої національні інтереси. І дуже важливо, щоб Україна не перетворювалася на сировинний придаток розвинених країн, на полігон для споживання імпорту, в експортера дешевої кваліфікованої робочої сили, - і від цього також залежатиме наше майбутнє», - сказав він.

«Упевнений, що у нас вистачить мудрості зайняти гідне місце в світі, незалежно від напрямку - Захід це буде чи Схід» , - підкреслив Кінах