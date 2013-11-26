Чернігівська влада пояснила розгін Євромайдану підготовкою до свят

У Чернігові представники міськраді пояснили мітингувальникам знесення Євромайдану підготовкою до новорічних свят.

Як передає кореспондент УНІАН, про це 25 листопада ввечері під час зустрічі із учасниками Євромайдану заявили секретар міської ради Олег Шеремет та перший заступник міського голови Сергій Андрос.

”Всі можуть відстоювати свою точку зору, все має йти у правовій площині”, - сказав Андрос. Керівництво міста звернулося до суду, щоб проведення акції не заважало підготовці до новорічних свят, яке має розпочатися. Чернігівський окружний адміністративний суд прийняв відповідне рішення і заборонив фізичним та юридичним особам під час проведення масових мирних зібрань встановлювати малі архітектурні форми (намети, кіоски, навіси, в тому числі тимчасові та пересувні), використовувати звуко- та кіновідтворюючу апаратуру. Заборона діє з 24 листопада до 7 січня на території центральної Красної площі Чернігова та прилеглих вулиць.

Між тим, учасники Євромайдану у Чернігові вирішили проводити акції щовечора о 18.00 у сквері імені Попудренка біля Красної площі. Вони домовилися встановлювати і розбирати намет кожного дня, але акцію не припиняти, вимагаючи від керівників держави підписання Угоди про Асоціацію з ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада, в Чернігові близько 12.00 державні виконавці за підтримки міліції знесли Євромайдан, розташований у сквері імені Попудренка, поблизу Красної площі.

Рішення про знесення прийняв Чернігівський окружний адміністративний суд, за поданням міської влади. Влада мотивувала позив, тим що на її адресу надійшло повідомлення міського УМВС, у якому зазначено, що міліція не може забезпечити безпеку громадян та громадський порядок у місці проведення заходу.

22 і 24 листопада у Чернігові громадські організації провели акції на підтримку євроінтеграційного курсу країни та вимагали підписання Угоди про асоціацію з ЄС. 23 листопада учасники акції встановили намет і оголосили акцію безстроковою. Пізніше повідомили, що вони збиратимуться щовечора.