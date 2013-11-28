До проекту Картка киянина приєдналися нові партнери

Про це на круглому столі, присвяченому реалізації цього проекту, повідомив заступник голови КМДА Руслан Крамаренко.

У круглому столі взяли участь представники компаній, які вже стали партнерами проекту «Картка киянина», ведуть переговори про приєднання до нього або заявили бажання підтримати соціальні ініціативи Київської міськадміністрації.

За словами радника голови КМДА Дмитра Турчака, на сьогодні найбільш затребуваним киянами є торговельний додаток «Картки киянина», який передбачає надання знижок.

Оскільки кияни проявляють інтерес до знижок, ми в першу чергу залучаємо партнерів, готових співпрацювати в цьому напрямку. У грудні за «Карткою киянина» можна буде отримати знижки до 5% в магазинах «Фуршет» і «Фокстрот», а також знижки до 10% у 13 аптеках двох мереж – «Наша аптека» і «Фармасіті».

Представник компанії «Фуршет» повідомила, що знижками можна буде скористатися вже з 2 грудня. На продукти, ціна яких підлягає державному регулюванню, знижка становитиме 3%, на всі інші товари – 5%. Зазвичай знижка в 3% надається покупцеві після того, як він придбав товарів на суму 20 тисяч гривень, а власникові «Картки киянина» знижка в 5% буде надаватися відразу, без додаткових умов.

Знижками у «Фокстроті» можна буде скористатися з другої половини грудня при купівлі товарів трьох торгових марок «Бравіс», «Делфа» і «ЛеШеф».

1 грудня інтернет-провайдер «Тріолан» починає безстрокову акцію з безкоштовного підключення кабельного телебачення та інтернету держателям «Картки киянина». Зазвичай ці послуги коштують близько двохсот і ста гривень відповідно.

Аптечні мережі, що входять до соціального проекту, попередньо провели моніторинг цін на найбільш затребувані киянами ліки і готові надати на них знижку в 10 % від мінімальної ціни на ринку.

Представники видавничого дому «Толока» нагадали про те, що вони надають держателям «Картки киянина» знижки від 17% до 20% при передплаті на п'ять видань з тематики городу, кулінарії та хатнього господарювання.

Крім того, на круглому столі банки «Михайлівський» і «Русский стандарт» заявили про свою готовність приєднається до проекту «Картка киянина» і обслуговувати його разоміз банком «Хрещатик».

За словами Руслана Крамаренка, міська влада приділяє особливу увагу «Картці киянина», так як це ефективний інструмент реалізації соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича у столиці.