У Вільнюсі триває зустріч Януковича з Меркель

Як передає кореспондент УНІАН, також Янукович мав сьогодні зустріч з представниками ЄС.

Джерела, близькі до переговорного процесу, повідомляють, що сьогодні може буде підписана Декларація з визначенням термінів підписання Угоди. Не виключено, що це може бути весна наступного року.

У ході зустрічі Януковича з Меркель обговорюється питання створення нової місії, замість місії Кокса-Кваснєвського, яку очолюватимуть представники Німеччини. Однак, остаточного рішення ще немає.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС завершили переговори про Угоду про асоціацію в грудні 2011 року, а 30 березня 2012 року – парафували її.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила рішення про можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту «Східного партнерства» в листопаді 2013 року.

21 листопада 2013 року Кабінет міністрів України прийняв розпорядження про призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

У той же день в Україні почалися масові акції протесту і мітинги.