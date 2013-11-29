У Кабміні пропонують ЄС створити "дорожню карту" щодо підписання асоціації

Як передає кореспондент УНІАН, про це Арбузов сказав журналістам після завершення саміту “Східного партнерства”.

Він зауважив, що це може бути і двостороння комісія, але у разі потреби за згодою сторін до переговорного процесу можуть долучити і Росію. Він сподівається, що «робота такої комісії дозволить підписати Угоду про асоціацію вже найближчим часом».

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“Комісія двостороння, при необхідності трьохстороння, якщо це буде торкатись не тільки України, а й Росії”, - сказав Арбузов, зауваживши, що сьогодні ЄС виступив проти залучення Росії. За словами Арбузова, якщо буде створена двостороння комісія і виникатимуть питання щодо співпраці з Росією, то «долучення третьої сторони можливе”.

Він сподівається, що робота такої комісії дозволить підписати Угоду про асоціацію вже найближчим часом.

Також він зауважив, що сьогодні нічого страшного не відбулось. І коли делегація повернеться в Київ, вони будуть пояснювати це людям.

“Саме страшне, що відбулось — ми не встигли до 29-го, все інше... будемо працювати”, - сказав Арбузов, додавши, що українська делегація працювала на позитив.

Відповідаючи на запитання, як він оцінює підсумки саміту, Арбузов зауважив: “Нормально, єдине, що погано, ми не встигли до 29-го. Все інше будемо продовжувати, будемо працювати в тому напрямку, який задав Президент і якщо ви чули його сьогодні, він сказав, що не відмовляється від цього курсу”.

На запитання, скільки, на його думку, працюватиме така комісія, він зауважив, що це може бути і тиждень, і місяць.

“Як тільки запрацює комісія, як тільки з'явиться “дорожня карта”, зразу почнемо працювати”, - сказав Арбузов.

В той же час він ухилився від від відповіді на запитання, чи відповідає дійсності інформація, що Європейський Союз відмовився підписувати Угоду про асоціацію навесні як пропонувала Україна.

“Ми були орієнтовані на 29. І сьогодні мало відбутись підписання. Підпишемо по готовності”, - сказав Арбузов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 листопада, у Вільнюсі пройшов саміт «Східного партнерства». У ході саміту відбулася церемонія парафування угод про асоціацію між ЄС і країнами «Східного партнерства», зокрема, Грузією і Молдовою. Також під час саміту "Східного партнерства" Азербайджан і ЄС підписали угоду про лібералізацію візового режиму.

Підписання жодних документів з Україною не відбулося.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС завершили переговори про Угоду про асоціацію в грудні 2011 року, а 30 березня 2012 року – парафували її.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила рішення про можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною на Вільнюському саміті «Східного партнерства» у листопаді 2013 року.

21 листопада 2013 року Кабінет міністрів України прийняв розпорядження про призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Водночас Кабмін доручив поновити активний діалог з Російською Федерацією.