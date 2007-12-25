Регіонали не пустять до Ющенка досвідчену Богатирьову?

Народний депутат від Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО не виключає, що президія Партії регіонів може рекомендувати Раїсі БОГАТИРЬОВІЙ відмовитися від посади секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

Як зазначив Ю.МІРОШНИЧЕНКО, вчорашній указ Президента про призначення Р.БОГАТИРЬОВОЇ секретарем РНБО був «трошки несподіваною новиною».

За його словами, в партії є різні думки з даного приводу, але позиція Партії регіонів буде єдиною, і її буде визначено сьогодні на президії.

При цьому депутат сказав, що присутність опозиції у владі «нами не може бути підтримана, оскільки влада несе відповідальність за стан справ в країні». В той же час він зазначив, що якщо говорити про РНБО як координаційний орган, а не як орган виконавчої влади, то присутність представника опозиції в керівництві РНБО можна сприймати позитивно.

Також Ю.МІРОШНИЧЕНКО зазначив, що «Раїса Василівна як людина досвідчена, як професіонал, безперечно, володіє питаннями, пов’язаними із сферами національної безпеки і оборони».

Крім того, Ю.МІРОШНИЧЕНКО додав, що він позитивно оцінює «мотивації Президента України, тому що в такий спосіб він (Президент України – УНІАН), напевно, хотів створити широкий майданчик для діалогу - йдеться про діалог між коаліцією і опозицією».

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про призначення Р.БОГАТИРЬОВОЇ секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Водночас лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Р.БОГАТИРЬОВА не давала згоди на призначення її секретарем РНБО. Як сказав В.ЯНУКОВИЧ, “ми ухвалили рішення про перехід до опозиції і це не передбачає нашої участі в керівництві державою. Ми не можемо очолювати державні інститути, які реалізовуватимуть програми, що не співпадають з нашим баченням перспективи України”.

За словами лідера Партії регіонів, “це - принципове питання і, я переконаний, що в такому ставленні до факту появи указу Президента про призначення Раїси БОГАТИРЬОВОЇ секретарем РНБО (без її на це згоди) мене підтримають члени Президії Політради на засіданні 25 грудня”.