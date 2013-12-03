Опозиція зустріла керівництво ВР вигуками “Банду геть!” та “Революція!”

10:23, 03 грудня 2013
Політика
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Народні депутати від опозиції зустріли керівництво Верховної Ради у президії парламенту вигуками “Банду геть!” та “Революція!”.

Як передає кореспондент УНІАН, ці вигуки були не масовими.

В урядовій ложі немає жодного члена Кабінету міністрів України.

Ранкове засідання ВР відкрито. На ньому зареєструвалися 411 народних депутатів.

Як повідомлялося, сьогодні в парламенті планується розглянути проект постанови про недовіру уряду.

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