Опозиція зустріла керівництво ВР вигуками “Банду геть!” та “Революція!”

Як передає кореспондент УНІАН, ці вигуки були не масовими.

В урядовій ложі немає жодного члена Кабінету міністрів України.

Ранкове засідання ВР відкрито. На ньому зареєструвалися 411 народних депутатів.

Як повідомлялося, сьогодні в парламенті планується розглянути проект постанови про недовіру уряду.