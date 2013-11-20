Медведєв розповів, коли РФ може ввести мита в торгівлі з Україною

Росія може упровадити мита у торгівлі з Україною згідно із Додатком №6 до Договору про зону вільної торгівлі СНД лише після проведення консультацій з питань впливу умов вільної торгівлі між Україною і ЄС на ринок Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв під час спільної з прем’єр-міністрами України і Білорусі після засідання глав урядів СНД.

За його словами, на сьогодні складно у повній мірі оцінити, яким чином умови вільної торгівлі між Україною і ЄС, якщо вони почнуть діяти, можуть відбитися на ринку Росії і країн Митного союзу.

«Коли що застосовуватиметься, не знає ніхто. Але, можливо, вгорі знають - на небесах. Просто тому, що ми не знаємо, що відбуватиметься, ми не знаємо, як складатимуться товарні потоки. Ми не знаємо, чи буде взагалі потрібне застосування арсеналу засобів, встановлених статтею 18 (до Договору про ЗВТ СНД) і Додатком №6 до відповідного договору. Сьогодні ми говорили про те, що ці норми є. Коли вони застосовуватимуться - не знаю. Якщо на те буде потрібне наше рішення, ми діятимемо відповідно до угоди. Ми проведемо спочатку консультації - так, як це прямо встановлено Додатком №6, а після цього, у разі відповідного факту масованої поставки товарів за певними цінами, або констатації загрози таких поставок, може бути ухвалене рішення. Але зараз цього немає на порядку денному. Ми не знаємо, що відбуватиметься, ми можемо лише будувати припущення», - сказав Медведєв.

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Як повідомляв УНІАН, у середині листопада Вища Євразійська економічна рада на рівні президентів країн Митного союзу ухвалила рішення, що дає право кожному з членів МС (Росія, Білорусь, Казахстан) самостійно ухвалювати рішення про упровадження захисних заходів стосовно України, у тому числі й у вигляді мит, якщо її участь в зоні вільної торгівлі з Європейським Союзом заподіє збиток або зможе заподіяти збиток промисловості цієї країни.

Нагадаємо, згідно із Додатком №6 до Договору про ЗВТ СНД, «у випадку, якщо участь однієї із Сторін в угоді, передбаченій пунктом 1 статті 18, веде до зростання імпорту з такої Сторони в таких об'ємах, які заподіюють збиток або загрожують заподіяти збиток промисловості Митного союзу, то держави – учасниці Митного союзу без шкоди для застосування статей 8 і 9 цього Договору після проведення відповідних консультацій Сторонами залишають за собою право упровадити мита стосовно імпорту відповідних товарів з такої першої Сторони у розмірі ставки режиму найбільшого сприяння».