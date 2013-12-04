Опозиція заявляє про пікетування МВС, РНБО та судів

Опозиція заявляє про розширення акції протесту й плани пікетувати Міністерство внутрішніх справ, Раду національної безпеки і оборони (РНБО), суди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

«Ми розширюємо акцію і йдемо пікетувати МВС, наступні – суди, РНБО, всі ті, хто порушує права та свободи людини», - сказав він.

Також, за його словами, акція протесту поширюватиметься Україною.

«Вже чотири міста оголосили протест. Ми далі формуємо загальнонаціональний протест… із залученням громадськості, підприємців, водіїв і т.д.», - повідомив Яценюк.

«Друге – міжнародний діалог. Ми ведемо активний міжнародний діалог», - сказав політик.

Лідер «Свободи» Олег Тягнибок повідомив, що сьогодні буде сформовано дві колони протестувальників, які вирушать до Шевченківського районного суду Києва й до будівлі МВС.

«Буде сформовано одну з колон звідси, з Майдану, до Шевченківського районного суду», - сказав Тягнибок.