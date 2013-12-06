Олійник назвав безглуздим законопроект про розпуск "Беркуту"

Про це заявив народний депутат України, член парламентської фракції Партії регіонів Володимир Олійник, коментуючи заяви лідера фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка про те, що опозиція внесла до парламенту законопроект про ліквідацію спецпідрозділу МВС «Беркут».

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«Ініціатива Арсенія Яценюка щодо ліквідації спецпідрозділів – це безглузда ідея, оскільки відповідні підрозділи, під іншими назвами, є в усіх європейських країнах. Це структури й антитерористичні, і спрямовані на наведення порядку під час масових заворушень, і ті, які діють для затримання особливо небезпечних злочинців. І головне, щоб ці структури діяли чітко відповідно до вимог закону. Але ж лідери опозиції оголосили революцію, і суть їх революції - все зруйнувати. Втім, зруйнувавши спецпідрозділи – «беркути», «соколи», «грифони», – опозиціонери все одно будуть змушені створювати відповідні структури, хай і під іншими назвами. Можливо, це будуть «кролики», «зайчики» і тому подібне. Тобто відповідні спецпідрозділи існуватимуть, якщо не під цією назвою, то під іншою. І назва не має значення. Тому рекомендував би лідерам опозиції почитати закон, де чітко прописано, яка роль відводиться кожному із спецпідрозділів у виконанні поставлених завдань», - зауважив народний депутат.

«Ініціатива опозиціонерів спрямована не на чітке дотримання правового порядку в державі, а на руйнацію, на залякування, на те, щоб паралізувати тих правоохоронців, які виконують Конституцію і закони України. Але залякати тих, хто виконує закон, неможливо. Головне, щоб усі діяли в рамках закону», - наголосив політик.

Володимир Олійник також звернув увагу на те, що можна говорити про правову оцінку дій правоохоронців, але «будь-яка спроба оприлюднити списки правоохоронців, їхні дані, а також дані про їхніх рідних та близьких, спроба нацькувати на них суспільство – абсолютно не відповідає євростандартам. Публікація таких даних – це злочин. Це вже не Європа. Це не те, чого вимагає майдан, це не євроінтеграція. І дивують дії керманичів опозиціонерів, які своєю поведінкою демонструють, що нічого спільного з євростандартами у них немає».

«Складання списків «ворогів майдану» опозиціонерами нагадує дії Сталіна щодо визначення «ворогів народу». У них схожі методи. Сталін так само виходив із суто своїх міркувань, суто зі своєї суб’єктивної точки зору. І в цьому сенсі поняття «ворог майдану» та «ворог народу» перегукуються. Опозиціонери виступають спадкоємцями більшовицької філософії, від якої відмовився світ, більше того, вони її осучаснюють», - зазначив депутат.