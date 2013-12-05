У День Збройних сил України Євромайдан нагадає «Беркуту» про "найвищий закон"
21:14, 05 грудня 2013Політика
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Акція розпочнеться о 12.00.
Євромайдан звернеться до бійців "Беркуту"
Завтра, 6 грудня, в День Збройних сил України громадськість нагадає «Беркуту» про їхній «найвищий закон».
Як повідомили УНІАН у прес-центрі Громадського сектору Євромайдану, активісти пройдуть колоною по урядових кварталах, зупиняючись біля бійців «Беркуту», щоб нагадати їм про їхній «найвищий закон - безпека народу».
Акція розпочнеться о 12.00 біля верхнього виходу з метро Хрещатик (вул. Інститутська). Колона пройде по вулицях Інститутській, Шовковичній та Лютеранській.
Активісти заквітчають щити «Беркуту» та зачитають звернення до бійців, зокрема нагадають офіційний девіз спецпідрозділу: «Безпека народу - найвищий закон».
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