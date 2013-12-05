У День Збройних сил України Євромайдан нагадає «Беркуту» про "найвищий закон"

Завтра, 6 грудня, в День Збройних сил України громадськість нагадає «Беркуту» про їхній «найвищий закон».

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Громадського сектору Євромайдану, активісти пройдуть колоною по урядових кварталах, зупиняючись біля бійців «Беркуту», щоб нагадати їм про їхній «найвищий закон - безпека народу».

Акція розпочнеться о 12.00 біля верхнього виходу з метро Хрещатик (вул. Інститутська). Колона пройде по вулицях Інститутській, Шовковичній та Лютеранській.

Активісти заквітчають щити «Беркуту» та зачитають звернення до бійців, зокрема нагадають офіційний девіз спецпідрозділу: «Безпека народу - найвищий закон».