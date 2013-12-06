Тягнибок назвав умови, за яких опозиція піде на переговори з владою

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

Тягнибок підкреслив: “Влада зобов'язана піти на поступки, і опозиція готова сідати, говорити, домовлятися про зміну ситуації зараз в державі, про вихід з нинішньої політичної кризи”.

В той же час він наголосив, що такі переговори можливі лише в тому випадку, коли будуть покарані ті, хто застосували силу проти учасників мирної акції.

Тягнибок підкреслив, що “якщо влада не схаменеться, то протести будуть продовжуватися”.

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“Я вас запевняю, що люди вже готуються, якщо буде потреба, і Новий рік, і Різдво святкувати на Майдані”, - сказав Тягнибок.

Раніше прем’єр-міністр України Микола Азаров заявив, що готовий створити спільну робочу групу з представниками опозиції для нормалізації ситуації в столиці, але тільки після того, як буде розблокована робота Кабміну

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада вночі бійці «Беркута» жорстоко розігнали Євромайдан у Києві. За словами очевидців, близько 4 години ранку тисячі бійців спецпідрозділу «Беркут» штурмували кілька сотень студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. На відеозаписах, оприлюднених в Інтернеті, видно, як бійці "Беркута" відтісняють людей від монумента Незалежності, при цьому б'ючи їх палицями. Когось продовжували бити навіть після того, як він упав. На кадрах також видно людей зі скривавленими обличчями. 35 учасників акції було затримано, стосовно них складено адмінпротоколи. 35 побитих учасників акції звернулися до лікарів за допомогою. Це викликало обурення громадян і зібрало надзвичайно масові акції протесту в Києві та інших містах держави.

Проте 1 грудня провокатори влаштували сутички під Адміністрацією Президента України, в результаті яких постраждали сотні учасників акції протесту і правоохоронців. При цьому під час останніх акцій протесту від рук спецпризначенців постраждали понад 50 українських і зарубіжних журналістів.

Акції протесту тривають.