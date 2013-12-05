Політолог: владі і опозиції потрібно сісти за стіл переговорів

Таку думку висловив політолог, голова правління Інституту української політики Кость Бондаренко.

«Країні найбільше потрібен мир, спокій і стабільність. А для цього важливо, щоб влада і опозиція продемонстрували готовність знаходити спільну мову. Вони повинні припинити мірятися силами: ось ми проти вас виведем півтора мільйона чоловік, а от ми - два загони «Беркута», - сказав він. Політолог констатує, що в даний момент сторони не продукують стратегічного бачення, розмова ведеться виключно навколо владних інститутів, інструментів досягнення цілей, але не про самі цілі.

«Ні євроінтеграція, ні відставка уряду чи президента не є такими цілями. Важливо за столом переговорів не тільки обговорити питання виходу з нинішньої ситуації, але і поговорити про стратегічні цілі», - додав Бондаренко.

Експерт констатує, що в нинішніх умовах опозиція найбільше зацікавлена в компромісі. «В опозиції був революційний запал, але після того, як вони програли все, що могли, маючи за спиною сотні тисяч людей, він затих. Вони програли відставку уряду, захоплені або заблоковані ними установи, вже почали працювати. У таких умовах вона просто змушена шукати варіанти компромісу або сісти за стіл переговорів», - резюмував він.

Нагадаємо, що раніше три колишніх президента України - Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко закликали сторони сісти за стіл переговорів.