Активісти Євромайдану принесли "Беркуту" паперові квіти (фото)

Активісти Євромайдану у Києві привітали міліцію, "Беркут" та солдатів внутрішніх військ з Днем збройних сил. Колона з кількох тисяч учасників протесту пройшлась по урядових кварталах та нагадали правоохоронцям, що їхній найвищий закон - безпека народу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Громадського сектору Євромайдану.

Люди обліпили автобуси "Беркуту" та щити міліціонерів, які охороняють Адміністрацію Президента, паперовими квітами та залишили для бійців упаковки соку і печива.

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"Нам відомо, що ці люди стоять тут незворушно дуже довго, їх практично не замінюють. Тому ми вирішили принести їм трохи їжі та соку, підбадьорити. Ми також нагадали правоохоронцям, що вони не зобов'язані виконувати злочинні накази, їхній основний закон - безпека народу, а народ - це ми та вони разом", - розповіла учасниця акції Ольга Сало.

Активісти також скандували "Міліція з народом".