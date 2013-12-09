Тягнибок заявив про початок штурму "Беркутом" блок-постів мітингувальників

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу лідер фракції “Свобода” Олег Тягнибок.

Він зазначив: “Йде повністю штурм по всіх блок-постах”.

На тему: Міліція оточила намети на Інститутській і перекрила вулицю Грушевського

Лідери трьох політичних сил – «Свободи» Олег Тягнибок, «Батьківщини» Арсеній Яценюк та УДАРу Віталій Кличко перервали прес-конференцію, заявивши, що йдуть туди - до людей.

Наразі кількатисячна колона мітингувальників вирушила з Майдану Незалежності на вулиці, де триває штурм.

На Майдані Незалежності перебуває близько десяти тисяч мітинувальників.