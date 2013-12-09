Тягнибок заявив про початок штурму "Беркутом" блок-постів мітингувальників
16:59, 09 грудня 2013Політика
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Бійці спецпідрозділів міліції почали відтісняти людей з блок-постів на вулицях Грушевського, Лютеранська, Банкова та Шовковична.
Силовики на вулиці Шовковична, фото Vladislav Synyahovskyy
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу лідер фракції “Свобода” Олег Тягнибок.
Він зазначив: “Йде повністю штурм по всіх блок-постах”.
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Лідери трьох політичних сил – «Свободи» Олег Тягнибок, «Батьківщини» Арсеній Яценюк та УДАРу Віталій Кличко перервали прес-конференцію, заявивши, що йдуть туди - до людей.
Наразі кількатисячна колона мітингувальників вирушила з Майдану Незалежності на вулиці, де триває штурм.
На Майдані Незалежності перебуває близько десяти тисяч мітинувальників.
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