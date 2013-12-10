РНБО: Штурму Майдану не буде

Про це повідомив заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович у відповідь на питання, чи не означає така велика кількість спецназу міліції на обличчях Києва підготовку до штурму будівель і барикад, передають "Вести".

Водночас нардеп-"регіонал" Олег Царьов заявив, що велика кількість людей в погонах в центрі міста - це рокіровка підрозділів "Беркут" і "Тигр".

За його відомостями, влада не планує штурм і вночі. Зараз обговорюють плани, як провести переговори з опозицією.

"Але це відбудеться не завтра. Може, пізніше", - сказав Царьов.