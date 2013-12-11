Активісти просять "Беркут" не штурмувати будівлю ФПУ - там жінки (звернення)

Активісти Майдану звернулися до кореспондента УНІАН з проханням розмістити їх звернення.

На 7 поверсі будівлі знаходиться їдальня, в якій перебувають жінки. У зв'язку з цим активісти просять бійців спецпідрозділів не штурмувати цей поверх і не завдавати шкоди людям, які перебувають там.