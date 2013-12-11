Бійці ВВ пообіцяли захищати всіх, хто цього потребуватиме

«З ліжка підняли, пригнали сюди. Зараз сидимо і чекаємо команд начальства. Що керівництво скаже робити, то й будемо», - сказав один із бійців кореспонденту УНІАН.

Він відмовився говорити про те, звідки вони приїхали, які завдання зараз перед ними поставлені та як багато силовиків охороняють будівлю уряду. При цьому бійці МВС стверджують, що захищати будуть тих, хто в цьому матиме потребу.

«Якщо люди прийдуть і намагатимуться захопити уряд, захищатимемо уряд, тому що це режимний об'єкт. А якщо (прем'єр-міністр Микола – УНІАН) Азаров нападатиме на людей, то захищатимемо людей», - сказав боєць.

Службовці внутрішніх військ МВС стверджують, що ніяких премій або додаткових доплат до зарплати їм за охорону будівлі Кабміну обіцяно не було. За їхніми словами, ніяких додаткових преміальних не одержали і бійці спецпідрозділу «Беркут» за розгін мирної акції студентів на Майдані Незалежності 30 листопада.

«У мене зарплата 2 тисячі гривень, і ніхто мені нічого доплачувати за те, що я тут, не буде. Ніяких премій не одержує і «Беркут», - сказав один із силовиків.

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Виправдовувати силовий розгін 30 листопада і спробу штурму Майдану 11 грудня кількома тисячами бійців спецпідрозділів МВС, включаючи «Беркут», бійці не стали, пославшись на те, що виконували наказ своїх командирів. «Але я б не пішов бити людей», - несподівано сказав один зі співбесідників УНІАН.

На відміну від бійців внутрішніх військ, співробітники «Беркута», кілька автобусів з якими стоять під будівлею уряду, менш балакучі. До будівлі уряду не заходять, а зі своїх автобусів виходять поодинці або невеликими групами. Один із «беркутівців» сказав УНІАН, що настрій у силовиків «бадьорий», вони не мерзнуть, а про харчування та інші побутові питання піклується їхнє начальство. Всього під будівлею уряду перебуває більше десятка автобусів із силовиками.

Нагадаємо, в середу вранці сили спецпідрозділів МВС оточили центр Києва і почали витісняти протестувальників із центральної площі столиці України, а потім здійснили спробу штурму будівлі Київської міської державної адміністрації, яку протестувальники використовують як місце для ночівлі. МВС назвало штурм Майдану "заходами щодо впорядкування території", які проводилися вночі для зручності громадян. Коли кияни почали масово виходити на центральну вулицю міста, бійці МВС почали перегрупування і, врешті-решт, почали відводити колони бійців до «урядового кварталу».