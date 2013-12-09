Бійці «Беркута» та ВВ штурмують блокпости опозиції під Кабміном, витісняючи протестувальників

Солдати Внутрішніх військ вручну розбирають барикади, які учора були зведені пікетувальниками під Кабінетом міністрів України.

Відповідне відео продемонстрував "5 канал".

Зокрема, співробітники МВС оточили наметове містечко під Кабміном, і частина з них почала розтягувати барикади.

Як повідомляв УНІАН, раніше, кілька годин тому, вулицю Грушевського, на якій розташована будівля Кабміну, було перекрито представниками ВВ біля стадіону ім. Лобановського.

Це також підтвердили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода» з посиланням на народного депутата від партії Руслана Марцінківа.

«Із застосуванням грубої фізичної сили протестувальників розпочали відтісняти униз по вулиці Грушевського», – сказав Марцінків.

Крім того, народний депутат від «Свободи» Павло Кириленко зазначив, що кількасот бійців Внутрішніх військ оточили блокпост на вулиці Лютеранській біля Адміністрації Президента. На територію наметового містечка невідомі загнали техніку, якою, вочевидь, будуть зносити блокпост пікетувальників, зазначив він.