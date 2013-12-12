Спецпредставник Європейського парламенту Олександр Квасневський виступає проти швидкого запровадження санкцій до української влади і закликає опозицію прийняти пропозицію Президента Віктора Януковича та сісти з ним за стіл переговорів.

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це Квасневський сказав в ефірі телеканалу TVN24.

"Санкції - це зброя одноразового використання, та дуже сильна. Треба мати її в рукаві, українська влада повинна знати, що така можливість існує… Але це зброя остаточна", - сказав він.

Екс-президент Польщі назвав помилкою української опозиції відмову вести переговори з Януковичем після чергової спроби силовиків штурмувати Майдан Незалежності в ніч на 11 грудня.

За словами Квасневського, незважаючи на останні події в Україні, Янукович залишається демократично обраним Президентом. "Ситуація змінилась, але не настільки, аби з ким-небудь домовлятися про дострокові вибори", - зауважив він.

Квасневський також назвав притаманною для Януковича своєрідну «роздвоєність, коли в один день він хоче привести Україну до Європи, а наступного - до Росії».

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня Президент України Віктор Янукович запросив опозицію до діалогу і пообіцяв не допустити застосування сили. “Я особисто готовий до участі в такому круглому столі. Заради досягнення компромісу закликаю опозицію не відмовлятись, не йти дорогою протистояння та ультиматумів”, - йдеться в заяві. Янукович запевнив, що влада діятиме виключно в рамках закону і ніколи не вживатиме сили проти мирних зібрань.

У відповідь лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк наголосив, що саме Євромайдан має дати опозиції мандат на проведення перемовин з владою.