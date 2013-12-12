Азаров сподівається, що депутати припинять блокувати роботу ВР

Прем'єр-міністр України Микола Азаров сподівається, що наступного тижня народні депутати не блокуватимуть роботу Верховної Ради і законодавчий орган почне нормальну роботу в пленарному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Оргкомітету з підготовки спортсменів до участі в Олімпійських іграх, світових і європейських чемпіонатах.

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«Сподіваюся, що вони (депутати - УНІАН), нарешті, припинять блокування нашого найвищого законодавчого органу і приступлять до нормальної роботи», - сказав Азаров.

Прем'єр зазначив, що найкращим для депутатів у питанні захисту людей є їх участь у законодавчій роботі.