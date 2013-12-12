Сенатор США: Грубому порушенню прав людини в Україні немає виправдання

Грубому порушенню прав людини в Україні немає виправдання, заявив сенатор США, голова комісії уряду Сполучених Штатів з безпеки і співробітництва у Європі (Гельсінської комісії) Бен Кардін.

«Я глибоко стривожений учорашнім рішенням української влади застосувати війська МВС проти мирних протестів у центрі Києва, і це після жорстокого розгону протестувальників минулого тижня. Немає виправдання цим діям, які поряд з іншими порушеннями прав людини, грубо розходяться з принципами Організації з безпеки та співробітництва в Європі і відповідними зобов'язаннями, та є серйозною плямою для України, що головує в ОБСЄ», – зазначає Кардін, повідомляє Радіо Свобода.

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Голова Гельсінської комісії США також закликав українську владу вжити негайних рішучих заходів для забезпечення свободи зібрань і поваги до висловлення думок громадян.

«Якщо українська влада не вживе конкретних заходів для поліпшення ситуації, міжнародне співтовариство має серйозно розглянути питання про введення цілеспрямованих санкцій проти українських посадових осіб, відповідальних за порушення прав людини, в тому числі мирних протестів», – йдеться у заяві.

Раніше Кардін вже висловлював своє обурення діями української влади під час розгону Євромайдану і закликав дипломатів на засіданні ОБСЄ, яке проходило в Києві 5-6 грудня, приділити особливу увагу захисту демократичних прав і свобод громадян в Україні.