МЗС Польщі: Поки в Україні не пролилася кров у великих масштабах, потрібно прагнути до компромісу
Міністр закордонних справ Польщі вважає передчасними розмови про запровадження санкцій проти влади України
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає передчасними розмови про запровадження санкцій проти влади України за чергову силову спробу витіснення мітингувальників з Майдану Незалежності вночі 11 грудня.
Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це Сікорський сказав в ефірі TVP Info вчора увечері.
"Сьогодні говорити про санкції є передчасним", - наголосив міністр, відповідаючи на запитання, чи повинен Євросоюз запроваджувати санкції за останні події в Києві на кшталт санкцій проти представників влади Білорусі.
Сікорський закликав владу та опозицію продовжувати пошук компромісу. На його думку, в України ще залишається можливість інтегруватися з Європейським Союзом.
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"Поки не пролилась кров у більших масштабах, і нехай буде так, аби цього не сталося, про компроміс треба говорити і треба до нього прагнути", - сказав Сікорський.
"Поки немає смертельних жертв, ми повинні зробити все, аби насилля більше не було та аби Україна повернулась на шлях діалогу, в першу чергу із власним суспільством, а по-друге - з Європою", - додав він.
За словами міністра закордонних справ Польщі, Євросоюз має у своєму арсеналі як позитивні, так і негативні стимули, а їхнє використання залежатиме від того, як буде розвиватися ситуація в Україні.
"Позитивні - це такі, що можемо пришвидшити розмови про скасування віз, виділити Україні макроекономічну допомогу чи переконувати фінансові інституції, аби це зробили. Негативні інструменти, якби влада вирішила реалізувати "дуже тверді" сценарії, теж є", - сказав він.
Сікорський підкреслив, що поки в Україні нічого такого не сталося, що могло би перекреслити можливість діалогу та європейського майбутнього країни.