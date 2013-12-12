МЗС Польщі: Поки в Україні не пролилася кров у великих масштабах, потрібно прагнути до компромісу

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає передчасними розмови про запровадження санкцій проти влади України за чергову силову спробу витіснення мітингувальників з Майдану Незалежності вночі 11 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це Сікорський сказав в ефірі TVP Info вчора увечері.

"Сьогодні говорити про санкції є передчасним", - наголосив міністр, відповідаючи на запитання, чи повинен Євросоюз запроваджувати санкції за останні події в Києві на кшталт санкцій проти представників влади Білорусі.

Сікорський закликав владу та опозицію продовжувати пошук компромісу. На його думку, в України ще залишається можливість інтегруватися з Європейським Союзом.

На тему: Сенатор США: Грубому порушенню прав людини в Україні немає виправдання

"Поки не пролилась кров у більших масштабах, і нехай буде так, аби цього не сталося, про компроміс треба говорити і треба до нього прагнути", - сказав Сікорський.

"Поки немає смертельних жертв, ми повинні зробити все, аби насилля більше не було та аби Україна повернулась на шлях діалогу, в першу чергу із власним суспільством, а по-друге - з Європою", - додав він.

За словами міністра закордонних справ Польщі, Євросоюз має у своєму арсеналі як позитивні, так і негативні стимули, а їхнє використання залежатиме від того, як буде розвиватися ситуація в Україні.

"Позитивні - це такі, що можемо пришвидшити розмови про скасування віз, виділити Україні макроекономічну допомогу чи переконувати фінансові інституції, аби це зробили. Негативні інструменти, якби влада вирішила реалізувати "дуже тверді" сценарії, теж є", - сказав він.

Сікорський підкреслив, що поки в Україні нічого такого не сталося, що могло би перекреслити можливість діалогу та європейського майбутнього країни.