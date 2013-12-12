Путін: Ні в кого не повинно бути ілюзій щодо військової переваги над Росією

Росія ніколи не допустить переваги інших країн у військовій сфері і має намір розвивати свою армію, а також створити глобальну систему розвідки і цілевказу.Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Росії Володимир Путін сказав в щорічному посланні Федеральним зборам Росії.

«Ні у кого не повинно бути ілюзій щодо можливості добитися військової переваги над Росією. Ми цього ніколи не допустимо. Росія відповість на всі ці виклики: і політичні, і технологічні. Весь необхідний потенціал у нас для цього є», - сказав Путін.

Він заявив, що у РФ чудово усвідомлюють, що система протиракетної оборони США тільки за назвою є оборонною, а насправді це істотна частина стратегічного наступального потенціалу. Викликає занепокоєння і розробка нових систем озброєнь, таких як ядерні вибухові пристрої малої потужності, стратегічні ракети у неядерному виконанні, гіперзвукові неядерні високоточні системи, призначені для завдання ударів у короткий проміжок часу і на велику дальність.

За його словами, збільшення зарубіжними країнами потенціалу стратегічних високоточних систем в неядерному виконанні у поєднанні з нарощуванням можливостей систем ПРО може звести нанівець всі раніше досягнуті домовленості у сфері обмеження і скорочення стратегічних ядерних озброєнь, призвести до порушення так званого стратегічного балансу сил.

Читайте також: Росія назвала своїх головних ворогів

«До речі, саме іранська ядерна програма свого часу була, мабуть, головним аргументом розгортання систем протиракетної оборони. Тепер що виходить? Іранська ядерна проблема знімається, а система ПРО – залишається. І не просто залишається, а отримує свій подальший розвиток», - підкреслив він.

Путін заявив, що для подальшого посилення ядерної тріади ведеться розробка нових ракетних систем стратегічного призначення наземного, морського і повітряного базування. Також РФ продовжить зміцнення ракетних військ стратегічного призначення, будівництво атомного підводного флоту і розпочне роботу над перспективним комплексом дальньої авіації.

«На черзі - формування глобальної системи розвідки. Надзвичайно важлива річ – формування глобальної системи розвідки і цілевказу, яка працюватиме в єдиному інформаційному просторі і реальному масштабі часу на користь Збройних сил Російської Федерації. Це пов'язано і зі зміцненням нашого космічного угрупування», - сказав Президент РФ.