Росія і Польща обговорили співпрацю у військовій сфері

Начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Микола Макаров і його польський колега Мечислав Ченюх провели у Варшаві зустріч, на якій обговорили питання двосторонньої співпраці у військовій сфері, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на прес-службу Генштабу Війська Польського. У прес-релізі також зазначено, що М.Макаров прибув до Варшави з офіційним візитом на запрошення польської сторони.

М.Ченюх і М.Макаров обговорили можливу співпрацю у сфері обміну досвідом у галузі трансформації збройних сил, а також питання налагодження робочих відносин між підрозділами сухопутних, військово-повітряних і військово-морських військ, дислокованих у прикордонних районах. При цьому М.Макаров зазначив, що не бачить перешкод на шляху військової співпраці між країнами, і повідомив, що її подальші деталі обговорюватимуться в рамках двосторонніх переговорів, які проводитимуться в майбутньому.

Як наголошується в повідомленні польського Генштабу, російська і польська сторони обговорили також можливість транспортування вантажів повітряним і наземним шляхами через територію РФ до Афганістану, де діє польський контингент. Проте організаційні рішення з цього питання ухвалюватимуться на рівні урядів.