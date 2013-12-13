На Миколаївщині невідомі пошкодили пам'ятник Леніну

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, пошкодження на пам'ятнику помітив місцевий житель і повідомив про це до місцевого райвідділу міліції вранці в п'ятницю, 13 грудня.

"Чоловік виявив, що на пам'ятнику Леніна відсутня права долоня. Прибувши на місце пригоди, правоохоронці знайшли пошкоджену частину пам'ятника, розбившись, вона знаходилася прямо біля нього", - повідомляє УМВС області.

Міліція зареєструвала вказану подію в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ст. 194 КК України «Умисне знищення або пошкодження майна». Встановлюються особи, причетні до скоєння протиправних дій.

Комунальні служби селища приймають заходи для приведення монумента в належний стан.