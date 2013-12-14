У розгоні Майдану 30 листопада брали участь 290 бійців “Беркуту” – Пшонка

В ніч на 30 листопада у звільненні Майдану Незалежності від мітингувальників брали участь 290 бійців спецпідрозділу “Беркуту”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив Генпрокурор Віктор Пшонка.

“Слідчі Генпрокуратури відновили хронологію цих подій, які передували в ситуації, чітко встановлена кількість і дислокація співробітників “Беркуту” і ВВ, а також рух людей на Майдані”, - сказав він.

При цьому журналістам було продемонстровано схему відновлення подій на Євромайдані 30 листопада.

Коментуючи хронологію подій вночі 30 листопада, Пшонка зазначив, що тоді на Майдані перебували близько 500 осіб, з яких 30-40 - не встановлені люди в масках.

За словами Пшонки, приблизно о 4-й годині ранку працівники міліції попередили людей про необхідність звільнити Майдан для підготовки його до новорічних свят, однак мітингувальники не відреагували, а люди, які прикривали свої обличчя масками, почали себе агресивно поводитись по відношенню до співробітників “Беркуту”, які були з Києва, Луганщини, Чернігівщини та Криму.

В подальшому агресивна поведінка цих людей вилилась у сутичку з міліцією, в бік якої полетіли пляшки, каміння, металеві труби, і саме тоді “Беркут” почав більш активно йти на громадян, стверджує генпрокурор.

“Тут, власне, почалося те, що, на наш погляд, “Беркут” застосував більше сили, чим це було потрібно... Ми знаємо, що в тій мірі сила не повинна була застосовуватись і не дала б той результат, який ми зараз маємо - що сам та ніч стала збуджувачем для громадян і призвела до численних порушень громадського порядку (пізніше)”, - зазначив Пшонка.

Як повідомлялося, в ніч на 30 листопада співробітники "Беркута" жорстоко розігнали мітинг прихильників євроінтеграції. Офіційним приводом стала необхідність встановлювати на Майдані новорічну ялинку.

1 грудня близько півмільйона осіб зайняли Майдан Незалежності. Після цього конструкції, які комунальники привезли для спорудження ялинки, маніфестанти перетворили на барикади по периметру Майдану.

Сьогодні, 14 грудня, Пшонка заявив, що Генпрокуратура вручила повідомлення про підозру у перевищенні влади у зв'язку з розгоном Євромайдану в ніч на 30 листопада заступнику секретаря РНБО Володимиру Сівковичу, голові Київської міської державної адміністрації Олександру Попову, на той час начальнику київської міліції Валерію Коряку та заступнику начальника київської міліції Петру Федчуку.

Він також зазначив, що найближчим часом підозрюваним у перевищенні влади буде обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Президент вже відсторонив від посад заступника секретаря РНБО Сівковича та голову КМДА Попова.